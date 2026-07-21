Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи следственной части Главного следственного управления и эксперты-криминалисты ГУ МВД России по Иркутской области пресекли подпольный бизнес криминальной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии