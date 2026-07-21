В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи следственной части Главного следственного управления и эксперты-криминалисты ГУ МВД России по Иркутской области пресекли подпольный бизнес криминальной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.
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