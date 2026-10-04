Сибирский обычай есть пельмени с уксусом пережил СССР и одобрен медиками

Сибирский обычай макать пельмени в уксус пережил СССР. Откуда пошла традиция, зачем 25 граммов на порцию, что говорили этнографы XIX века и как уксус снижает гликемический индекс.
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