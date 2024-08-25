В украинском учебнике нашли Курскую область в составе Украины

В украинском школьном учебнике 2016 года Курская область указана как территория Украины. О находке сообщил представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков в беседе с РИА Новости.
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