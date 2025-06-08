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Как снизить риск рака на 26%, рецидива на 90% и смертность на 37% — результаты новых исследований

Как снизить риск рака на 26%, рецидива на 90% и смертность на 37% — результаты новых исследований

Одно из крупнейших исследований, проведённое учёными Национального института здравоохранения США (NIH) совместно с Оксфордским университетом, подтвердило: ежедневная физическая активность — даже лёгкая — способна существенно снизить риск развития онкологических заболеваний.

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