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Канцелярский набор и салфетки по 500 000 рублей: как тратит деньги основной оператор столичной реновации - «Корупция»

Канцелярский набор и салфетки по 500 000 рублей: как тратит деньги основной оператор столичной реновации - «Корупция»

Сергей Собянин в пандемию пытается сделать всё, чтобы спасти в первую очередь строительный бизнес. Мэрия Москвы отказалась приостановить публичные слушания по очередным переселяемым по реновации домам в Южном Бутово, Ивановском, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдково, Коптево, Северном Тушино, Черемушкинском и Пресненском районах.

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