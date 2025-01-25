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Царьград

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Зеленский представит изменения для добровольной службы мужчин от 18 лет

Зеленский представит изменения для добровольной службы мужчин от 18 лет

В офисе Владимира Зеленского готовятся представить законопроект об изменениях в военную службу для мужчин 18-25 лет.

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