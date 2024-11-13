В Иванове сотрудники полиции привлекают к уголовной ответственности 40-летнюю женщину за заведомо ложное сообщение о минировании

В полицию поступил звонок о заложенной в организации взрывном устройстве. Незамедлительно правоохранителями был проведен комплекс оперативных мероприятий, прилегающая территория была оцеплена, внутри здания работали кинологи со служебными собаками и взрывотехники.
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