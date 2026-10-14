Ученые Киотского университета в Японии выяснили, что оливковое масло, съеденное незадолго до углеводов, заметно сглаживает скачок сахара в крови после еды — по крайней мере, у мышей.
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