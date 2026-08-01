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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов об уходе Ли из «Айлендерс»: «Офигенный человек, игрок и капитан. Жаль, что он перешел в другую команду»

Защитник «Айлендерс» Александр Романов высказался о переходе форварда Андерса Ли в «Юту». – С Андерсом Ли общались после его ухода? – Да, сразу же ему написал.

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