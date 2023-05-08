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Джеймс Кэмерон сделал первоначальную сцену «Титаника» более эмоциональной

Джеймс Кэмерон сделал первоначальную сцену «Титаника» более эмоциональной

Фильм «Титаник» режиссера Джеймсона Кэмерона изначально имел другую концовку, в которой главная героиня Роуз разговаривает с охотниками за сокровищами перед тем, как выбросить драгоценный камень.

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