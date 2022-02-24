ВТБ решил передать пакет акций ФК "Динамо-Москва" обществу "Динамо", говорится в сообщении банка. "Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо".
ВТБ решил передать пакет акций ФК "Динамо-Москва" обществу "Динамо", говорится в сообщении банка. "Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо".
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