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ВТБ решил передать пакет акций ФК "Динамо-Москва" обществу "Динамо"

ВТБ решил передать пакет акций ФК "Динамо-Москва" обществу "Динамо", говорится в сообщении банка. "Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо".

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