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Новый старый директор: руководить ледовой ареной Уссурийска снова будет Олег Бурлов

Новый старый директор: руководить ледовой ареной Уссурийска снова будет Олег Бурлов

В Уссурийске назначили нового директора городской ледовой арены. Вместо ушедшего на работу в Думу города Ивана Мурченко спортивное учреждение возглавил Олег Бурлов.

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