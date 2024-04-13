Блогер Лерчек поделит имущество с мужем через суд

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск Артема Чекалина к своей супруге, блогеру Валерии Чекалиной, больше известной как Лерчек, о разделе совместно нажитого имущества.
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