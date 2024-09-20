Спецслужбы США заинтересовались удалённым постом Маска о Байдене и Харрис

Публикацией американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в соцсети Х, в которой он в шутку удивился отсутствию попыток покушения на президента США Джозефа Байдена и на вице-президента Камалу Харрис, заинтересовалась Секретная служба США.
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