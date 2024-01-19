Air Astana раскрыла детали предстоящего IPO

Крупная центральноазиатская группа авиакомпаний Air Astana (штаб-квартира находится в городе Алматы, Казахстан) в пятницу, 19 января, сообщила детали проведения первичного публичного предложения (IPO) своих акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) на них.