Air Astana раскрыла детали предстоящего IPO

Крупная центральноазиатская группа авиакомпаний Air Astana (штаб-квартира находится в городе Алматы, Казахстан) в пятницу, 19 января, сообщила детали проведения первичного публичного предложения (IPO) своих акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) на них.
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