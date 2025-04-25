Куда ветер дует: как в Москве изучают природу и «делают погоду»

Без ежедневного прогноза погоды жизнь была бы еще более непредсказуемой. Однако мало кто задается вопросом о процессах, стоящих за сухой сводкой, которую ежедневно получают миллионы россиян и тысячи организаций, а делают специалисты Росгидромета и его подведомственных структур.
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