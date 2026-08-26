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Позитив для оптимистов

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Жесткий разговор: зачем директор ЦРУ тайно прилетел в Россию

Жесткий разговор: зачем директор ЦРУ тайно прилетел в Россию

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф посетил российскую столицу. Об этом сообщил ряд американских СМИ во вторник, 25 августа.

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Комментарии
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Геннадий Членов
Это визит Одного патологоанатома к Другому. Для фиксации факта гибели....
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1 м.
Игорь Максаков
Похоже на то. Надо теперь ждять могильщика и определить куда и с чем (почестями или забвением и втихаря), как-то так. Так по телефону надо было попросить, а не вояжи устраивать.
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4 н.