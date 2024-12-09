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Закон и Порядок

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Русские правила. Махмадюнуса отпустили из зала суда. Семейная пара из Янино стала третьей, на кого он напал в России

Русские правила. Махмадюнуса отпустили из зала суда. Семейная пара из Янино стала третьей, на кого он напал в России

Новый россиянин будто из касты каких-то неприкасаемых: это уже третье его задержание за угрозы убийством, но ему всё нипочём! В этот раз он очень ущемился тому, что его не пропустили на дороге, соблюдая правила ПДД.

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