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Мишустин: показатели по большинству важных сельхозпродуктов выполнены

Мишустин: показатели по большинству важных сельхозпродуктов выполнены

Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году в России выполнены. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым, передает РИА Новости.

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