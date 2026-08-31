Как изображение кошки с бантом превратилось в самый узнаваемый бренд Hello Kitty

Трудно найти человека, который никогда не видел милую кошечку Hello Kitty. Она повсюду — на одежде, сумках и кошельках, в мультфильмах и видеоиграх.
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