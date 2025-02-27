Козловский заявил, что решил спор по обвинению в экстремизме

Ранее об этом заявлял Виталий Бородин Актер, режиссер и продюсер Данила Козловский в соцсетях рассказал о «точке» в судебном споре с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который призывал проверить его на экстремизм.
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