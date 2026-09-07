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Царьград

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Герой России Козлов раскрыл детали штурма подлодки "Вепрь" с одним патроном

Герой России Козлов раскрыл детали штурма подлодки "Вепрь" с одним патроном

Ветеран спецназа Андрей Козлов впервые подробно рассказал об операции 1998 года, где ему пришлось противостоять вооружённому матросу с единственным зарядом в пистолете.

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