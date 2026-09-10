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Царьград

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В Челябинской области на водоснабжение направят 573,5 млн рублей

В Челябинской области на водоснабжение направят 573,5 млн рублей

В Челябинской области продолжается обновление инфраструктуры водоснабжения. На эти мероприятия в текущем году предусмотрено 573,5 млн рублей, из которых 531,8 млн рублей будут переданы муниципалитетам в качестве субсидий.

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