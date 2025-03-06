Силовики раскроют личность сообщника внучки убитых экс-мэра Самары и его жены

САМАРА, 6 марта, ФедералПресс. В ближайшее время правоохранители намерены обнародовать свежие данные по расследованию уголовного дела об убийстве бывшего градоначальника Самары Виктора Тархова и его супруги.
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