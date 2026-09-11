Цены в России: разнонаправленная динамика и скрытая инфляция

Цены в России одновременно снижаются и растут. Летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию, но бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генпрокуратура тр...
- В России зафиксир...
- В России зафиксир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым