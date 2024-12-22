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«Эвертон» — «Челси». Видеообзор матча АПЛ

В воскресенье, 22 декабря, в Англии состоялся матч 17-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Челси».

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