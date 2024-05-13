Россияне резко увеличили потребление дешевых игристых вин

«Ъ»: выпуск игристых вин в России вырос на 43,6 % процента за счет дешевых марок В первом квартале этого года объем выпуска игристых вин у 20 крупнейших российских производителей увеличился на 43,6 процента, до 3,248 миллиона декалитров по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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