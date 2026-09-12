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Аргументы недели

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Миллиардер в окопе — это перебор: как «золотого» полковника Захарченко вежливо отшили от СВО

Миллиардер в окопе — это перебор: как «золотого» полковника Захарченко вежливо отшили от СВО

Казалось бы, Родина в опасности, а тут такой опытный кадр рвётся послужить Отечеству. Но нет: Хамовнический суд Москвы безжалостно разбил патриотический порыв экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, отклонив его иск к Министерству обороны.

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