Миллиардер в окопе — это перебор: как «золотого» полковника Захарченко вежливо отшили от СВО

Казалось бы, Родина в опасности, а тут такой опытный кадр рвётся послужить Отечеству. Но нет: Хамовнический суд Москвы безжалостно разбил патриотический порыв экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, отклонив его иск к Министерству обороны.
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