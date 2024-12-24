Венгрия надеется, что Россия и США не уничтожат мир — Сийярто

Венгрия надеется на будущие переговоры по теме стратегической стабильности между администрацией избранного президента США Дональда Трампа и Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 24 декабря в интервью РИА Новости.
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