Квашенная капуста под микроскопом

Чтобы приготовить квашеную капусту, мелко нарежьте ее и поместите в бочку. Далее добавляем в капусту немного поваренной соли, накрываем чистой тканью и прижимаем грузом, чтобы капустные соки слегка выдавились на поверхность.
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