Квашенная капуста под микроскопом

﻿﻿Чтобы приготовить квашеную капусту, мелко нарежьте ее и поместите в бочку. Далее добавляем в капусту немного поваренной соли, накрываем чистой тканью и прижимаем грузом, чтобы капустные соки слегка выдавились на поверхность.