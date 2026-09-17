Двор заблокирован: сотни людей в странных позах перекрыли проезд, приехал ОМОН

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ирина Викторовна

Они должны прибывать по оргнабору, работать конкретно на тех предприятиях, где эти переоцененные специалисты нужны, и те, кому они нужны, отвечают за этих работников,  за их работу и досуг. Нужны - работают, отработали - уехали восвояси.