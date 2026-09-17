Двор заблокирован: сотни людей в странных позах перекрыли проезд, приехал ОМОН

Заблокированный двор и тайный молельный дом: как обычная подмосковная многоэтажка превратилась в очаг напряжения Спокойная жизнь в тихом спальном районе подмосковной Балашихи в один день рухнула в одночасье.
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Ну что с них взять? Животные...
УПРАВЛЯЙКУ в СИЗО, найдётся, за что ВЛУПИТЬ😜😜😡
Они должны прибывать по оргнабору, работать конкретно на тех предприятиях, где эти переоцененные специалисты нужны, и те, кому они нужны, отвечают за этих работников, за их работу и досуг. Нужны - работают, отработали - уехали восвояси.