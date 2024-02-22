Почему Россия решила оставить Великобританию без рыбы из Баренцева моря

Boris Borisov В общем никакой трески наш народ не увидит в любом случае !!!!Всё, твари державные, продадут и деньги по карманам своим рассуют ! А в магазинах продолжится ценовой геноцид : рыба-по цене говядины !

ИП Игорь Петров Много непонятно. Почему такая было? Почему народ не знает?