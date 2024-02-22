Стало известно о денонсации Москвой соглашения с Лондоном от 25 мая 1956 года, позволявшего британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море.
Почему Россия решила оставить Великобританию без рыбы из Баренцева моря
Комментарии
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Boris Borisov
В общем никакой трески наш народ не увидит в любом случае !!!!Всё, твари державные, продадут и деньги по карманам своим рассуют ! А в магазинах продолжится ценовой геноцид : рыба-по цене говядины !
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20 час.
ИП
Игорь Петров
Много непонятно. Почему такая было? Почему народ не знает?
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19 час.
Grandad
Медведев подарил огромный кусок морских угодий норвежцам, где, вдобавок, было очень много нефти и газа.
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12 час.
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