В Кузбассе мужчина приковал сына-подростка металлической цепью к батарее

В отношении отца, использующего радикальные методы воспитания, было возбуждено уголовное дело.В Кузбассе вынесен приговор 55-летнему жителю Ижморского округа, который почти на сутки посадил сына-подростка на цепь.
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