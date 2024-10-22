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Сбербанк повышает ставки по ипотеке и ужесточает условия программ

Сбербанк повышает ставки по ипотеке и ужесточает условия программ

Также банк увеличивает минимальный первоначальный взнос по льготным программам до 50,1%. Это изменение касается всех программ, кроме случаев, когда на эскроу-счете предоставляется дисконт по объектам застройщиков-партнеров банка, или когда комиссию оплачивает застройщик или клиент.

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