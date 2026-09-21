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Стоматолог Антонова посоветовала чистить зубы через 15 минут после еды

Стоматолог Антонова посоветовала чистить зубы через 15 минут после еды

Стоматолог-терапевт Ирина Антонова рекомендовала чистить зубы через 15–20 минут после завтрака. За это время в полости рта восстанавливается кислотно-щелочной баланс, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

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