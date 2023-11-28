В России стали доступны денежные переводы по СБП в пять государств

В России стали доступны денежные переводы по системе быстрых платежей (СБП) в пять стран. О новой финансовой возможности сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в беседе с .
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