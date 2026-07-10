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Фредерик Вассер: «Никогда не переживал из-за скорости Леклера. У Шарля с этим все в порядке»

Руководитель « Феррари » поделился мнением о победе Шарля Леклера на Гран-при Великобритании после ряда неудачных уик-эндов в исполнении монегаска.

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