Военное обозрение

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Показаны места падения рухнувших в Московской области при подлете к воинской части украинских беспилотников

Показаны места падения рухнувших в Московской области при подлете к воинской части украинских беспилотников

Сегодня рано утром в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали два беспилотных летательных аппарата.

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