Важная помощь бойцам, наступающим за Авдеевкой и Работино, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Воины благодарят наших читателей за коллиматоры Эдика из Адлера, за рации Лира Владислава из Иваново, за пауэрбанки Вадиму из Приморья, за болгарку, дрель и иные инструменты Эксплуатационный отдел НАМИ, за масксети Липецкий швейбат, за автоинструменты Артура и его семью, за заряжайки и нефопамницы Технофронт «Русской весны».