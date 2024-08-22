Бельский обратился к петербуржцам по случаю Дня флага РФ

Он отметил, что это символ российского государства, в котором отражены его могущество и великая история Председатель ЗакСа Александр Бельский поздравил петербуржцев с Днем Государственного флага Российской Федерации.
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