Председатель ВК НПКСК встретился с делегацией правящей коалиции Японии

Пекин, 14 января /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин во вторник встретился с делегацией правящей коалиции Японии во главе с генеральным секретарем японской Либерально-демократической партии Хироси Мориямой и генеральным секретарем партии "Комэйто" Макото Нисидой.
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