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Нижегородская правда

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Еще четыре нижегородских проекта стали финалистами второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка»

Еще четыре нижегородских проекта стали финалистами второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка»

Четыре нижегородских проекта вышли в финал второго сезона всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Прототипы игр и игрушек».

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