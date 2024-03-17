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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент МОК: «Мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов»

«Вопрос в том, сколько из них там будет, потому что они не будут участвовать в командных видах спорта и не будут представлять Россию.

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