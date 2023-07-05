Стражи порядка задержали 19-летнего жителя Домодедово, которого обвиняют в развращении 10-летней девочки, пишет МК.
В Подмосковье мигрант пожаловался, что его развращала 10-летняя девочка
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Нахальный идиот. В тюрягу его.
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16 час.
Рома Вихрь
Не пустят. Просто у параши жить будет.
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16 час.
ВТ
Вячеслав Тужиков
А что же эта "девочка"-невинное дитя.?В этом возрасте переписываться с мужиками на не детские темы-это нормально?Шлятся где попало с мигрантами это нормально? А где были её родители в это время? Моя племянница свою дочь лет до двенадцати вообще не выпускала из дома одну.
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59 мин.
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