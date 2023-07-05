В Подмосковье мигрант пожаловался, что его развращала 10-летняя девочка

ВТ

Вячеслав Тужиков

А что же эта "девочка"-невинное дитя.?В этом возрасте переписываться с мужиками на не детские темы-это нормально?Шлятся где попало с мигрантами это нормально? А где были её родители в это время? Моя племянница свою дочь лет до двенадцати вообще не выпускала из дома одну.