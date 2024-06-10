Le Monde: результаты выборов в ЕП во Франции стали унижением для Макрона

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске национального собрания и назначении досрочных выборов в законодательные органы стало политическим землетрясением для страны после того, как его партия "Возрождение" потерпела "унизительное поражение" от правых на выборах в Европарламент.