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Царьград

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"Усилить давление на Россию": глава МИД Германии заявил о поддержке Зеленского в конфликте с Трампом

"Усилить давление на Россию": глава МИД Германии заявил о поддержке Зеленского в конфликте с Трампом

Йоханн Вадефуль сделал заявил после того, как Дональд Трамп призвал сменить украинского лидера. Министр также призвал не ослаблять, а усиливать давление на Россию ради возобновления переговоров.

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