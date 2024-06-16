Часто на разных каналах и в дружественных чатах встречаются дискуссии на тему – будет ли новый майдан на Украине.
Им не нужен мир – им нужна комфортная перемога...
Комментарии
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М
ММ
Заявленная Путины цель ДЕНАЦИФИКАЦИЯ! Без выхода к границам Польши цель недостижима.
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5 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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4 час.
Евгений Мангуш
Майдана не будет 100%. На организацию майдана нужны деньги и немалые. мАЙДАН 2014 ГОДА ОПРАТИЛИ сша- 5 МЛРД. ДОЛЛАРОВ. И готовили они его не один год. Лично я не вижу новых спонсоров майдана, Но и осавлять Украину в таком виде категорически нельзя- будет новая война.
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3 час.
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