Им не нужен мир – им нужна комфортная перемога...

Евгений Мангуш

Майдана не будет 100%. На организацию майдана нужны деньги и немалые. мАЙДАН 2014 ГОДА ОПРАТИЛИ сша- 5 МЛРД. ДОЛЛАРОВ. И готовили они его не один год. Лично я не вижу новых спонсоров майдана, Но и осавлять Украину в таком виде категорически нельзя- будет новая война.