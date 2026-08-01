"Гитлер-вегетарианец" и никакого нацизма. Почему создатель "Азова"* Билецкий не смог оправдаться

Во время встречи с американской блогершей Лорой Лумер командир 3-гоармейского корпуса Вооружённых сил Украины, один из создателей "Азова"*, бригадный генерал Андрей Билецкий оправдывался за символику своих подразделений.
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