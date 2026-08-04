Фальков отметил дефицит кадров в сфере туризма и гостеприимства

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил о продолжающемся дефиците специалистов в сфере туризма и гостеприимства, несмотря на рост числа бюджетных мест и ежегодный выпуск порядка 9 тысяч специалистов из российских вузов.