Кто бы мог подумать, что на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги главным снайпером «Эдмонтона» окажется не Коннор Макдэвид и даже не Леон Драйзайтль? В команде, располагающей одним из самых звёздных атакующих дуэтов мирового хоккея, на первые роли неожиданно вышел бывший нападающий петербургского СКА Василий Подколзин.