Кто бы мог подумать, что на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги главным снайпером «Эдмонтона» окажется не Коннор Макдэвид и даже не Леон Драйзайтль? В команде, располагающей одним из самых звёздных атакующих дуэтов мирового хоккея, на первые роли неожиданно вышел бывший нападающий петербургского СКА Василий Подколзин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым